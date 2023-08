PSG INTER Streaming Gratis TV, formazioni e dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta PSG-Inter Streaming Live Online. Alle ore 12 italiane di oggi martedì 1° Agosto 2023, l’Inter di Simone Inzaghi giocherà contro il PSG di Luis Enrique, in una partita amichevole allo stadio di Tokyo in Giappone. Le prossime partite amichevoli dell’Inter saranno:

9 agosto, ore 19 – Salisburgo-Inter

13 agosto – Inter-Klubi Sportiv Egnatia

Chi vincerà quest’oggi? Di seguito le informazioni per vedere PSG-Inter streaming gratis e diretta video tv.

Diretta PSG-Inter Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



PSG (4-3-3): Donnarumma; Marquinhos, Pereira, Skriniar; Zaire-Emery, Gharni, Ugarte, Vitinha, Kurzawa; Asensio, Ekitike. Allenatore Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Dove vedere PSG-Inter in TV

PSG-Inter sarà visibile in diretta TV su Dazn, Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale numero 251 del satellite). Per poterla seguire su Dazn, sarà necessario scaricare l’app su smart TV, console di gioco o dispositivi come Google Chromecast, Apple TV o Amazon Fire Stick. Invece, per poterla vedere su Sky Sport Summer, sarà sufficiente essere abbonati a Sky.

Dove vedere PSG-Inter Streaming

Per quanto riguarda lo streaming, la partita PSG-Inter sarà visibile su Dazn, collegandosi all’app da smartphone e tablet, o sul sito web della piattaforma da un computer. Inoltre, la gara sarà visibile in streaming anche su SkyGo (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).