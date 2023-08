Pirlo e Bonucci: messagio sul ritiro dal calcio giocato di Gigi Buffon

Gianluigi Buffon, a 45 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Dopo una lunga riflessione, ha deciso di lasciare il campo e diventare il capo delegazione della Nazionale italiana. Buffon ha giocato per 28 stagioni e ha vinto numerosi trofei, tra cui la Coppa del Mondo del 2006. È considerato uno dei migliori portieri di tutti i tempi e detiene diversi record, incluso il maggior numero di presenze nella Serie A (è quello che la vinta di più, 10) e con la Nazionale italiana, sia in generale (176) che come capitano (80). Tra gli altri record di Buffon, è anche il portiere con la striscia d’imbattibilità più lunga nella storia della massima divisione italiana (974 minuti).

Pirlo: Buffon, superman del calcio mondiale

Andrea Pirlo, ex allenatore di Juventus e ora tecnico della Sampdoria, ha saluto così a decisione di Gigi Buffon di ritirarsi dal calcio giocato: “Gigi per me significa i migliori anni della nostra vita. Non sono solo i ricordi a legarci, ma un’amicizia profonda, sincera e appassionata. Le storie indimenticabili restano in eterno e lui, superman del calcio mondiale, da oggi sarà un eroe dei nostri tempi. Per sempre”.

Anche Leonardo Bonucci ha voluto saluto il suo amico Buffon. Così il bianconero sui social network: “Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Grazie Am1co M1o”.