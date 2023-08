JUVENTUS REAL MADRID Streaming TV, dove vederla Oggi Gratis Online con Cellulare Android iPhone

Dove vedere Juventus-Real Madrid in tv e streaming – A conclusione del Soccer Champions Tour 2023, la Juventus di Massimiliano Allegri sfida il Real Madrid di Carlo Ancelotti al Camping World Stadium di Orlando (Florida), negli Stati Uniti.

La Vecchia Signora sta continuando a prepararsi per l’inizio della nuova stagione, che avverrà il 20 agosto con una partita contro l’Udinese. La squadra sta ancora cercando nuovi giocatori sul mercato, con Romelu Lukaku come nome più importante al momento. Prima dell’inizio ufficiale, la Juventus si scontrerà con il Real Madrid negli Stati Uniti nell’ultimo incontro del Soccer Champions Tour, successivamente, però a Cesena, spazio anche all’amichevole contro l’Atalanta il 12 agosto. Contro il Real madrid rappresenterà una sfida importante per la Juventus, che ha appena vinto contro il Milan ai calci di rigore, visto che quest’anno non parteciperà a nessuna coppa europa.

Probabili formazioni Juventus-Real Madrid

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Milik. Allenatore Massimiliano Allegri.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Allenatore Carlo Ancelotti.

Dove vedere Juventus-Real Madrid in diretta TV

La partita amichevole Juventus-Real Madrid, in programma alle ore 1:30 italiane di oggi giovedì 3 agosto 2023 al Camping World Stadium di Orlando, in Florida (Stati Uniti), sarà visibile in diretta tv su Dazn, Sky Sport Summer (201 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Dove vedere Juventus-Real Madrid Streaming Online Oggi 3 agosto 2023

Juventus-Real Madrid gratis per gli abbonati, sarà visibile in streaming su Dazn e SkyGo, app che permette agli abbonati di Sky di seguire tutte le trasmissioni su dispositivi portatili. Puoi eventualmente controllare le piattaforme di streaming online o i canali televisivi che trasmettono gli eventi sportivi per trovare informazioni aggiornate sulla partita.