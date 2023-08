Juventus, possibile ritorno di Morata se fallisce l’affare Lukaku

Il giocatore, d’altra parte, non lo vede così chiaro. Infatti le ultime voci di CalcioMercato indica che l’attaccante vedrebbe con ottimi occhi l’idea di tornare alla Juventus, squadra in cui ha già giocato in due fasi diverse della sua carriera e con cui, fino ad ora, ha accumulato 59 gol e 39 assist in 185 partite.

A quanto sembra, il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, ha già il sì dell’attaccante e che, se arriverà il momento di agire, dovranno solo raggiungere un accordo con un Atlético che, dal punto di vista economico, non vede male la partenza del madrileno.

Per ora, l’eventuale offensiva della Juventus dipende dall’esito delle negoziazioni che la Vecchia Signora sta conducendo per il belga Romelu Lukaku. Se i Bianconeri non riescono a mettersi d’accordo con il Chelsea, allora valuteranno un’ultima offensiva per Morata.