Calciomercato: Scamacca preferisce l’Atalanta all’Inter

CALCIOMERCATO – L’Inter aveva offerto 24 milioni di euro più 4 di bonus per Gianluca Scamacca al West Ham, ma l’Atalanta ha presentato un’offerta migliore. Dopo aver riflettuto per qualche tempo, l’attaccante ha accettato il trasferimento a Bergamo.

Scamacca preferisce l’Atalanta all’Inter

L’Inter ha fatto capire che non farà ulteriori offerte, mentre il West Ham vuole risolvere la questione entro venerdì. L’ex attaccante del Sassuolo, Scamacca, avrebbe scelto l’Atalanta e accettato un contratto annuale di 3,2 milioni di euro. L’attaccante è in cerca di riscatto dopo una deludente esperienza al West Ham.

Atalanta: con i soldi di Hojlund, verso Scamacca e De Ketelaere

L’Atalanta è molto attiva nel mercato, dopo aver venduto Hojlund al Manchester United per oltre 70 milioni di euro. Una plusvalenza top per la Dea che lo aveva acquistato appena un anno fa dallo Sturm Graz per 17. Sono praticamente conclusi gli affari per l’acquisto di Scamacca e De Ketelaere. Scamacca arriverà a Roma per firmare il contratto con l’Atalanta. Con lui, la Dea porta a casa un attaccante ambito da diverse squadre di Serie A. La Dea sta anche aspettando il via libera di De Ketelaere per chiudere l’affare con il Milan. Nonostante l’interesse di altre squadre, sembra che il belga sia intenzionato ad accettare il trasferimento per rilanciarsi dopo una brutta stagione al Milan.