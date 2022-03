Ultime notizie su Real Madrid, Barcellona e Alvaro Morata Juventus

Il Real Madrid affronta il suo futuro

Il Real Madrid oggi ha l’opportunità di fare un altro passo verso lo scudetto. La squadra di Chamartín visita il Real Mallorca con la chiara intenzione di portare a casa tre punti contro la squadra vermiglio. Gli uomini di Carlo Ancelotti vogliono sfruttare la foratura del Siviglia a Vallecas per salire ancora di più in vetta alla classifica della Prima Divisione.

Barcellona guarda al futuro con ottimismo

Il Barcellona cammina con fermezza nella competizione nazionale. Nonostante la lotta per la Lega sembri una vera utopia, tutto il Barcellona sta vivendo un momento dolce e ieri ha battuto senza tante cerimonie l’Osasuna (4-0). Il Barcellona dimentica, con questa vittoria, l’ultimo pareggio contro il Galatasaray in Europa League.

La Juventus ha cambiato idea su Alvaro Morata

Nonostante fino a poche settimane fa sembrava un’opzione impraticabile, la Juventus sta ora valutando la possibilità di mantenere Alvaro Morata nelle proprie file per un titolo definitivo. Attualmente in prestito dall’Atlético de Madrid, l’attaccante 29enne ha totalizzato 11 gol e 7 assist nelle 38 partite ufficiali giocate. Secondo le informazioni pubblicate da Tutto Sport la Vecchia Signora sta valutando di mettere sul tavolo 20 milioni di euro per il suo acquisto.