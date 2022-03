TORINO-INTER Streaming Gratis ROAJDIRECTA TV Online Serie A, dove vederla: PIRLOTV, DAZN o Sky Video?

Dove vedere Diretta Torino-Inter Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 13 marzo 2022, l’Inter di Inzaghi fa visita al Torino di Juric per la 29a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Inter streaming gratis e diretta tv.

Dopo essere uscita dalla UEFA Champions League nonostante una strepitosa vittoria ad Anfield, l’Inter può ora concentrarsi sul mantenere lo ‘Scudetto’ sulla propria maglia. I ‘Nerazzurri’ sembrano essere tornati al top avendo disintegrato la Salernitana 5-0 nell’ultima partita di Serie A, ed ora si preparano a vincere due partite consecutive di campionato per la prima volta nel 2022.

Una vittoria in casa del Torino oggi vedrebbe l’Inter evitare di pareggiare quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2004. Al contempo, i ‘Nerazzurri’ vedrebbero il loro sesto ‘double’ contro il Torino in questo secolo in Serie A, anche se vale la pena sottolineare che solo in uno degli ultimi quattro ‘double’ l’Inter è riuscita a non subire gol dal Torino in entrambe le partite di campionato, com’è riuscita in effetti a fare nello scontro diretto inverso (vittoria per 1-0).

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Buongiorno, Izzo, Ansaldi, Linetty, Ola Aina, Ricci, Warming, Seck, Sanabria, Pjaca, Pellegri, Zaza. Indisponibili: V Milinkovic-Savic, Fares, Praet, Edera, Zima. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, Kolarov, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Caicedo. Indisponibili: De Vrij, Brozovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Giallatini e Bresmes. IV uomo: Marcenaro. Var: Massa. Assistente Var: Preti.

Il Torino ha vinto soltanto due delle ultime 17 partite casalinghe contro l’Inter in Serie A (3N, 12P) e non ha trovato il gol ben 10 volte nel periodo.

Torino-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime sei gare di campionato (3N, 3P) con Ivan Juric; l’ultima volta in cui i granata hanno registrato una striscia più lunga di match senza successi in Serie A, con un singolo allenatore, risale al dicembre 2020, con Marco Giampaolo (otto in quel caso).

Vedere Torino-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Torino è la squadra con la differenza maggiore (+14) tra i punti ottenuti in casa (24) e quelli guadagnati in trasferta (10) in questa stagione di Serie A.

La sfida tra Torino-Inter non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Le sei partite consecutive senza vittorie del Torino in Serie A (3 pareggi, 3 sconfitte) hanno stemperato le speranze di interrompere un’assenza di due stagioni dalla metà alta della classifica. Anche se la retrocessione ha cessato da tempo di essere un problema, questo scontro non sarà affatto facile per il Torino, con i campioni in carica dell’Inter che arrivano nel capoluogo piemontese sperando di infliggere ad ‘Il Toro’ la sesta sconfitta consecutiva in Serie A.