TORINO INTER Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis: Diretta Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Torino Inter Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 27a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 14 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 15:00 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

L’Inter si avvicina al suo primo Scudetto dal 2010 arrivando da sette vittorie consecutive, mantenendo la porta inviolata in cinque di esse. Anche se l’Inter vorrebbe segnare un gol all’inizio, non ha motivo di correre in questa partita, poiché ha vinto otto partite in cui pareggiava alla fine del primo tempo (record alto in campionato), vincendo anche dopo aver perso alla fine del primo tempo negli ultimi due scontri diretti.

Quasi la metà (46,15%) delle ultime 13 vittorie dell’Inter in trasferta contro avversarie successivamente retrocesse è terminata esattamente 2-1. Per coincidenza, questo è stato il risultato anche dell’ultima trasferta contro il Parma (che è a rischio retrocessione), e l’Inter è straordinariamente imbattuta da sette trasferte ufficiali (3 vittorie, 4 pareggi – nei 90 minuti), trovandosi in svantaggio alla fine del primo tempo solo in una di quelle partite.

Torino Inter Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Torino Inter viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Perfetto equilibrio nelle ultime sei partite di Serie A tra Torino e Inter giocate in casa dei granata: due vittorie a testa e due pareggi; in cinque di queste sei sfide almeno una delle due squadre non è andata in gol.

Torino Inter Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Torino Inter in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Nelle ultime nove giornate di campionato l’Inter ha conquistato 25 punti sui 27 possibili (8V, 1N), almeno sei in più di qualsiasi altra formazione, subendo solo due reti (almeno tre in meno di qualsiasi altra squadra).

Torino Inter Formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, R Rodriguez; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Sanabria. Allenatore Nicola. Squalificati: Rincon. Indisponibili: Nkoulou, Singo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vidal, Kolarov.

Alternative per vedere Torino Inter in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Torino Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Lautaro Martínez dell’Inter ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime tre sfide di Serie A contro il Torino: solo contro il Cagliari l’argentino vanta quattro differenti gare con almeno una rete all’attivo nel torneo.

L’unica alternativa per guardare Torino Inter potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.