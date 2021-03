ROJADIRECTA Cagliari-Juve Milan-Napoli Torino-Inter TarjetaRojaOnline: Orario Diretta Streaming TV Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 14 marzo 2021, dove spiccano Cagliari-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter, partite del turno 27 di Serie A.

10:30 Genoa-Milan (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su DAZN) e Sportitalia

12:30 Bologna-Sampdoria Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

Bologna-Sampdoria verrà giocata domenica 14 marzo 2021 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in rispetto delle norme che hanno l’obiettivo di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Fischio d’inizio previsto alle ore 12:30 ITA, dirige la sfida l’arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia.

Streaming Bologna Sampdoria disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Fiorentina-Sassuolo (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Inter-Milan (Coppa Italia Femminile) – Milan Tv (Visibile Su DAZN), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Juventus U23-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Modena-Mantova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

13:00 Southampton-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Nimes-Montpellier (Ligue 1) – DAZN

13:30 Leverkusen-Arminia B (Bundesliga) – Sky Sport Arena

14:00 Celta-Athletic (Liga) – DAZN

14:30 Messina-Licata (Serie D) – Sportitalia

14:30 Psv-Feyenoord (Eredivisie) – DAZN

15:00 Torino-Inter Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Torino-Inter si giocherà oggi domenica 14 marzo, con il calcio d’inizio fissato per le ore 15 italiane. Si giocherà in uno Stadio Olimpico di Torino ancora a secco di pubblico. La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

Streaming Torino Inter sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Parma-Roma (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Pro Vercelli-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Pontedera-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Albinoleffe-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Perugia-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ravenna-Cesena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Virtus Verona-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Padova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juve Stabia-Turris (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Foggia-Cavese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Casertana-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Leicester-Sheffield U (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Lipsia-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Uno.

16:15 Granada-Real Sociedad (Liga) – DAZN

16:45 Pec Zwolle-Ajax (Eredivisie) – DAZN

17:05 Monaco-Lilla (Ligue 1) – DAZN

17:30 Arsenal-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Piacenza-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Vis Pesaro-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

18:00 Cagliari-Juventus Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Satellite)

Cagliari-Juventus si disputerà la sera di domenica 14 marzo 2021 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d’inizio della gara, che sarà l’80a in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18:00. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Streaming Cagliari Juventus sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Stoccarda-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Eibar-Villarreal (Liga) – DAZN e DAZN1

20:15 Manchester United-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Milan-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Milan-Napoli si giocherà domenica 14 marzo 2021 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano in San Siro, senza la presenza dei tifosi sulle gradinate in virtù delle misure restrittive governative atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d’inizio alle ore 20:45. L’ultimo confronto tra Milan e Napoli si è giocato il 22 novembre in Campania: tris dei rossoneri , guidati dalla classe di Zlatan Ibrahimovic (doppietta per lui); a segno anche Hauge e Mertens.

Streaming Milan Napoli sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Psg-Nantes (Ligue 1) – DAZN

21:00 Siviglia-Betis (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.