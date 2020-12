ROJADIRECTA Premier League: Arsenal-Chelsea Leicester-Manchester United Manchester City-Newcastle, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi Stasera

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 26 dicembre 2020, dove spiccano Arsenal-Chelsea, Leicester-Manchester United e Manchester City-Newcastle di Premier League.

13:30 Leicester-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

13:30 Rangers-Hibernian (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

16:00 Aston Villa-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Uno

16:00 Fulham-Southampton (Premier League) – Sky Sport Football.

18:30 Arsenal-Chelsea (Premier League) – Diretta TV con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (link skygo.sky.it gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:45 Watford-Norwich (Championship) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (link www.dazn.com gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Manchester City-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Uno

21:00 Sheffield United-Everton (Premier League) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.