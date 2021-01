JUVENTUS UDINESE Streaming info ROJADIRECTA TarjetaRojaOnline, dove vederla Gratis in TV: DAZN o SKY?

Juventus Udinese Streaming Gratis senza Link RojaDirecta: dove vedere Diretta Live Video la partita della 15a giornata di Serie A. Alle ore 20:45 italiane di domenica 3 gennaio 2021, si gioca Juventus Udinese in diretta video streaming live sui canali digitali di SKY. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo spettacolare match di campionato.

Juventus Udinese Streaming, presentazione match.

Mentre sta per iniziare il calciomercato di gennaio nel quale la Vecchia Signora potrebbe annunciare qualche colpo grosso, la formazione allenata da Pirlo riceve all’Allianz Stadium l’Udinese da Gotti nel posticipo che chiuderà la 15a giornata di Serie A, la prima del nuovo anno 2021. I bianconeri di Pirlo si presentano a questa sfida occupando il sesto posto della classifica dopo 14 giornate con 24 punti, mentre i friulani di Gotti sono dodicesimi a quota 15 punti.

Juventus Udinese Diretta Live TV senza Rojadirecta.

Juventus Udinese viene trasmessa in diretta tv sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La sfida non viene trasmessa in chiaro.

Gennaio per la Juve sarà denso di impegni tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Alla Continassa la vigilia della sfida ai friulani ha visto i ragazzi di Andrea Pirlo lavorare in una sessione prevalentemente incentrata sulla tattica.

Juventus Udinese Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Juventus Udinese sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Cristiano Ronaldo è attesa al suo ventesimo gol in stagione tra club e Nazionale: il giocatore della Juventus potrebbe tagliare questo traguardo per la 15esima stagione consecutiva.

Le formazioni di Juventus Udinese che speriamo di vedere in campo: non solo FantaCalcio.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: nessuno.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. Allenatore Gotti. Squalificati: Becao. Indisponibili: Prodl, Jajalo, Okaka, Nuytinck.

Alternative per vedere Juventus Udinese in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Juventus Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Udinese potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.

Juve Udinese Video: Highlights dell’ultima volta allo Stadium.