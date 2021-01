BENEVENTO MILAN Streaming info ROJADIRECTA TV Facebook Video YouTube, dove vedere Serie A GRATIS: SKY Live o DAZN?

Dove vedere Benevento Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle 18:00 di domenica 3 gennaio 2021 a porte chiuse per la 15a giornata di Serie A. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Benevento Milan Streaming, presentazione match e probabili formazioni.



I rossoneri guidano la classifica imbattuti con 34 punti, frutto di 10 vittorie e 4 pareggi, e hanno una lunghezza di vantaggio sull’Inter, prima inseguitrice. I sanniti, protagonisti di un bell’avvio di campionato, occupano invece il 10° posto a quota 18, con un cammino di 5 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte. Ecco le probabili formazioni:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari, Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldirola, Iago Falque.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessiè, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Leao; Rebic. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: Hernandez. Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Ibrahimovic, Saelemaekers.

Dove vedere Benevento Milan Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Benevento Milan viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).



Il Milan è imbattuto da 14 trasferte di Serie A (10V, 4N), miglior striscia esterna per i rossoneri da aprile 2004. Nel 2020, il Milan ha perso solo una gara fuori casa nel massimo campionato: ha fatto meglio solo nel 1992 e 1964 con zero sconfitte.

Alternative per vedere Benevento Milan diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Benevento Milan live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Milan e Benevento sono le due squadre che hanno avuto la crescita maggiore tra un campionato di Serie A e quello disputato successivamente dopo 14 gare nell’era dei tre punti a vittoria (+18 per i campani rispetto al 2017/18 e +17 per i rossoneri rispetto al 2019/20), avendo superato il record della Roma del 2003/04 (20 punti nel 2002/03, contro i 36 della stagione successiva).