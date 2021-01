CAGLIARI NAPOLI Streaming TV info ROJADIRECTA, dove vederla Diretta Online: SKY Live o DAZN?

Dove vedere Cagliari Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alla “Sardegna Arena” di Cagliari (a porte chiuse) alle ore 15:00 di domenica 3 gennaio 2021 per la 15a giornata di Serie A, la prima del nuovo anno. In questa pagina tutte le informazioni su Cagliari Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Cagliari Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni.



Il Cagliari di Di Francesco ospita il Napoli di Gattuso per la 15esima giornata di Serie A, primo turno del nuovo anno 2021. Sardi a quota 14 punti, con l’obbligo di guardarsi le spalle e dare continuità ad un rendimento fin qui troppo altalenante. Prima della sosta, Cagliari sconfitto all’Olimpico dalla Roma. Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Godin, Rog, Luvumbo, Faragò, Aresti, Klavan, Ciocci.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Mertens, Koulibaly, Malcuit.

Cagliari Napoli Live Streming Gratis Link: Dove vedere Diretta TV senza Rojadirecta.

Cagliari Napoli viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite di campionato e non arriva a quattro gare di fila senza successi dalla prima di Gattuso (14/12/2019), quando con una sconfitta contro il Parma allungò a otto una serie di sette partite senza vittorie, che portarono all’addio di Ancelotti.

Cagliari Napoli diretta streaming online: Alternative per vederla al posto di Rojadirecta.

Partita Cagliari Napoli live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Il Napoli ha perso la prima partita giocata nel 2020, 1-3 contro l’Inter, dopo che aveva ottenuto otto successi consecutivi nelle prime partite annuali dal 2012 al 2019. Dopo una serie di tre vittorie in quattro partite casalinghe (1P), il Cagliari non è riuscito a vincere nemmeno una gara interna delle tre più recenti (2N, 1P).