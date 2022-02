Cagliari-Napoli Streaming Gratis Rojadirecta Online TV, dove vederla: PirloTV DAZN o SKY Video?

Dove vedere Diretta Cagliari-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 19 italiane di oggi lunedì 21 febbraio 2022, il Napoli di Lucio Spalletti sfida il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri, match valido come posticipo della 26a giornata di Serie A.

Chi vincerà oggi?

Nei 35 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa del Cagliari prevalgono i pareggi, ben 15, a fronte di 11 vittorie dei campani e di 9 successi rossoblù. In particolare gli azzurri si sono imposti consecutivamente nelle ultime 6 trasferte in Sardegna, e nelle ultime 11 il bilancio è di 8 affermazioni e 3 pareggi. Di seguito le informazioni per vedere Cagliari-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Diretta Cagliari-Napoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Fresco di una buona prestazione in trasferta contro il Barcellona in Europa League (1-1), dove ha subìto gol soltanto tramite un rigore, il Napoli resta speranzoso di ottenere il primo titolo italiano dopo il 1990. Un ottimo record nelle trasferte di campionato (8 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta) — con le ultime quattro di quelle otto vittorie che sono arrivate ‘a zero’ — dà ampie ragioni agli uomini di Spalletti per poter credere di mantenere la corsa al titolo fino all’ultimo.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita. Indisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman.

Il Napoli ha anche vinto tutte e sei le sue ultime trasferte contro il Cagliari in campionato, con quella sequenza di vittorie consecutive che hanno visto i ‘Partenopei’ vincere sempre il secondo tempo — cosa che hanno fatto anche nello scontro diretto inverso lo scorso settembre. Un’altra vittoria qui farebbe la storia, dato che i ‘Partenopei’ non hanno mai battuto una singola squadra in Serie A in sette trasferte consecutive.

Napoli (3-4-2-1): Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas. Indisponibili: Anguissa, Lorenzo Insigne, Lobotka, Lozano, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demme, Rrahmani.

Arbitro: Simone Sozza. Guardalinee: Meli e Tegoni. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Valeri. Assistente VAR: Raspolini.

Da una parte il Cagliari è la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio piazzato (20) in questa Serie A, dall’altra solo l’Inter (18) ha segnato più reti del Napoli (17) su calcio da fermo.

Cagliari-Napoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Cagliari-Napoli in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Cagliari-Napoli sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Il Napoli è la squadra che ha subito meno gol (17) in questo campionato; cinque delle precedenti sei squadre ad aver incassato al massimo 17 reti dopo 25 gare stagionali di Serie A sono riuscite a vincere lo Scudetto a fine torneo, unica eccezione proprio il Napoli nel 2017/18.

Cagliari-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Cagliari-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dopo i successi per 2-0 fuori casa sia contro Bologna che Venezia, il Napoli potrebbe mantenere la porta inviolata in tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2019.

Cagliari-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Cagliari-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il Cagliari ha perso solo un match nel 2022 in Serie A (3V, 2N), solo Napoli (4V, 2N) e Juventus (3V, 3N) sono ancora imbattute nel nuovo anno solare in campionato.