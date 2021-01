INTER CROTONE Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vederla con Cellulare Tablet PC: DAZN o SKY Live?

Dove vedere Inter Crotone Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle 12:30 di domenica 3 gennaio 2021 a porte chiuse per la 15a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 12:30. In questa pagina tutte le informazioni su Inter Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Inter Crotone Streaming, presentazione match e probabili formazioni.



L’Inter di Antonio Conte (seconda in classifica con 33 punti, a -1 dalla capolista Milan) ospita allo stadio San Siro di Milano il Crotone (penultimo con 9 punto, a +1 dal fanalino di coda Torino) per la 15esima giornata di Serie A, la prima del nuovo anno 2021. I nerazzurri arrivano da sette successi consecutivi, che li hanno proiettati a ridosso del Milan. Più complicato il recente cammino dei calabresi. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vecino, Pinamonti.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Rispoli, Cigarini.

Dove vedere Inter Crotone Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Inter Crotone viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

del digitale terrestre) e(251 del satellite). La partita non viene trasmessa

L’Inter non perde contro squadre neopromosse in Serie A da settembre 2018; da allora, per i nerazzurri 11 vittorie e due pareggi contro avversarie provenienti dalla B.

Alternative per vedere Inter Crotone diretta streaming online al posto di Rojadirecta.

Partita Inter Crotone live streaming su Sky Go (link skygo.sky.it) disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

La prossima sarà la 50a presenza in Serie A per Romelu Lukaku. Solo cinque giocatori al momento hanno segnato più gol dell’attaccante dell’Inter (34) nelle loro prime 50 gare nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria: Cristiano Ronaldo (40), Ronaldo (38), Andriy Shevchenko (37), Diego Milito (37) e Vincenzo Montella (36).