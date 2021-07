INTER CROTONE Streaming Gratis TV Online, dove vedere la partita Amichevole in Diretta TV

Dove vedere Diretta Inter Crotone Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Nuovo appuntamento per l’Inter che, dopo l’allenamento congiunto con la Pergolettese, mercoledì 28 alle 18 scenderà di nuovo in campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile dove sfiderà in amichevole il Crotone, squadra che l’anno scorso è retrocessa in Serie B. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Inter Crotone video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Inter Crotone Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il club rossoblù resterà poi in Lombardia per qualche giorno in ritiro. Ha dovuto rinunciare alla tournée in Spagna, per evitare i rischi della pandemia, come è successo all’Inter con il viaggio annullato negli States.

INTER (4-3-1-2): Handanovic; Darmian, Ranocchia, De Vrij, Dimarco; Gagliardini, Brozovic, Sensi; Calhanoglu; Satriano, Salcedo.

Allenatore Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Petriccione, Molina; Juwara, Rojas; Kargbo. Allenatore Francesco Modesto.

Inter Crotone in Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Inter Crotone in diretta televisiva su Sky Sport (numero 202 del satellite). Replica in differita su INTER TV a partire dalla mezzanotte. Sui canali ufficiali nerazzurri sarà possibile seguire la giornata con aggiornamenti, foto e video.

Inter Crotone Streaming alternativa a Rojadirecta

Inter Crotone streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW acquistando il singolo evento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.