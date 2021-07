PORTO ROMA Streaming Gratis TV Online, dove vederla in Diretta TV

Dove vedere Diretta Porto Roma Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Prima amichevole del raduno in Portogallo per la nuova Roma di José Mourinho dove questa sera alle ore 21 affronta il Porto di Conceiçao. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Porto Roma video streaming gratis e diretta live tv.

Si alza il livello di difficoltà della Roma che cominicia a preparare la formazione titolare che il 19 affronterà la prima gara di Conference League e poi il 22 il match di campionato contro la Fiorentina. Lo Special One si aspetta di vedere un miglioramento della condizione atletica dopo le due settimane di ritiro a Trigoria, oltre ovviamente a passi avanti sulla tattica.

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Manafà; Otavio, Bruno Costa, Sergio Oliveira, Pepê; Toni Martinez, Taremi.

Allenatore Conceiçao.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Darboe, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Mourinho.

A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Villar, Bove, Ciervo, Zalewski, El Shaarawy, Carles Perez, Mayoral.

Porto Roma in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, e sulla piattaforma Roma Tv Plus. Sui canali ufficiali della Roma sarà possibile seguire la giornata con aggiornamenti, foto e video.

Porto Roma streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW acquistando il singolo evento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.