Barcellona-PSG: Attesa Streaming e Preparativi TV per il Match di Champions League

La grande attesa cresce intorno all’Estadio Olimpico di Barcellona, dove è previsto lo scontro epico tra il Barcellona e il Paris Saint-Germain. La partita, fissata per le ore 21, attira l’attenzione di appassionati di calcio in tutto il mondo. L’emozione è palpabile mentre entrambe le squadre si preparano a scendere in campo per questo cruciale ritorno dei quarti di finale della Champions League.

Analisi Pre-Match: Il Vantaggio del Barcellona

Il Barcellona entra in questa partita con un leggero vantaggio dopo la vittoria 3-2 ottenuta nella gara di andata a Parigi. Grazie alle prestazioni eccezionali di giocatori come Raphinha e Christensen, il Barcellona ha dimostrato la sua forza e determinazione sul campo avversario. Tuttavia, la squadra di Xavi sa bene che non può permettersi di abbassare la guardia contro un avversario così formidabile come il Paris Saint-Germain.

Aspettative e Pressione sul Paris Saint-Germain

Dall’altra parte, il Paris Saint-Germain si trova sotto una pressione significativa per ribaltare il risultato e avanzare alla fase successiva del torneo. Dopo la sconfitta nella gara di andata, i giocatori parigini sono determinati a mostrare la loro resilienza e il loro talento sul campo avversario. Con talenti come Dembele e Vitinha pronti a fare la differenza, il PSG è pienamente consapevole dell’importanza di questa partita e dell’opportunità di riscattare la loro performance precedente.

In questo articolo abbiamo esaminato l’attesa e l’anticipazione intorno al match tra il Barcellona e il Paris Saint-Germain, analizzato le modalità di visione disponibili per gli appassionati di calcio e discusso le aspettative e la pressione sulle due squadre mentre si preparano per questo cruciale ritorno dei quarti di finale della Champions League.

Orario e Luogo della Partita: Barcellona vs PSG

Il tanto atteso match tra Barcellona e PSG avrà luogo martedì 16 aprile 2024 presso l’Estadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona, con il calcio d’inizio previsto per le 21.

Opzioni di Visione per Barcellona vs PSG in TV

Per gli spettatori che desiderano seguire l’azione da casa, la sfida Barcellona-PSG sarà trasmessa da Sky attraverso diversi canali: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Inoltre, sarà possibile sintonizzarsi su Canale 5 per guardare la partita in chiaro, subito dopo l’edizione ridotta di ‘Striscia la notizia’.

Stream Live di Barcellona vs PSG

Gli abbonati a Sky avranno la possibilità di seguire Barcellona vs PSG in streaming su dispositivi portatili tramite Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati. Coloro che preferiscono utilizzare la piattaforma NOW potranno registrarsi e acquistare il ‘Pass Sport’ per accedere alla partita in diretta. Un’opzione gratuita è fornita da Mediaset Infinity: dopo la registrazione, gli spettatori possono accedere al sito e selezionare l’evento dalla sezione delle dirette.

Commentatori e Analisti di Barcellona vs PSG

Su Sky, la telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Luca Marchegiani. Mentre su Canale 5, la coppia di telecronisti sarà composta da Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

Barcellona-PSG Probabili Formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.

A disposizione in panchina: Pena, Astralaga, Inigo Martinez, Fort, Marcos Alonso, Romeu, Casadò, Fermin Lopez, Ferran Torres, Joao Felix, Vitor Roque, Guiu. Indisponibili: Balde, Gavi. Squalificati: Christensen, Sergi Roberto.

Paris SG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha; Barcola, Dembelè, Mbappè. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione in panchina: Navas, Tenas, Beraldo, Skriniar, Danilo, Soler, Ugarte, Asensio, Kang-in Lee, Kolo Muani, Gonçalo Ramos. Indisponibili: Kimbempe. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Kovacs (Romania). Guardalinee: Marinescu-Artene (Romania). 4° Uomo: Fesnic (Romania). VAR: Fritz (Germania). Assistente Sala VAR: Dankert (Germania).

Riassumendo, la partita tra Barcellona e PSG si terrà martedì 16 aprile 2024 all’Estadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona, con inizio alle 21. La partita sarà trasmessa da Sky su diversi canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Sarà disponibile anche in chiaro su Canale 5. Gli abbonati a Sky potranno accedere allo streaming attraverso Sky Go, mentre l’opzione gratuita è fornita da Mediaset Infinity. I commentatori saranno diversi a seconda del canale, con Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani su Sky e Riccardo Trevisani e Roberto Cravero su Canale 5.