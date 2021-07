JUVENTUS CESENA Streaming Gratis TV Online, dove vedere la partita Amichevole in Diretta TV

Dove vedere Diretta Juventus Cesena Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle 18:00 italiane di oggi sabato 24 luglio 2021, la Juventus dell’Allegri-Bis giocherà in amichevole contro il Cesena alla Continassa dove troveranno spazio molti giovani bianconeri. Per la “Joya” l’esordio potrebbe arrivare nella sfida contro il Monza al Trofeo Berlusconi. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Juventus Cesena video streaming gratis e diretta live tv.

Primo test match per l’undici di Allegri alla Continassa. Assente Dybala, spazio ai tanti giovani presenti in ritiro. primo test match dei bianconeri della stagione 2021/2022 che andrà in scena alle ore 18:00 alla Continassa contro il Cesena. Allegri, per forza di cose, non potrà schierare la formazione ideale. Dybala, uno dei pochi campioni a non essere in vacanza, salterà l’amichevole a causa di un affaticamento muscolare patito nei giorni scorsi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Dragusin, Rugani, Frabotta; McKennie, Fagioli; Felix Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Ricci, Gonnelli, Dominici; Ilari, Ardizzoni, Steffé; Zecca, Caturano, Bortolussi.

Juventus Cesena in diretta televisiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Telecronaca Gianluigi Bagnulo, inviato Francesco Cosatti. Replica in differita su Juventus TV a partire dalla mezzanotte.

Juventus Cesena streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW acquistando il singolo evento.