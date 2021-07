Amichevoli Streaming Milan-Modena Napoli-Pro Vercelli Juventus-Cesena, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 24 luglio 2021, dove spiccano Milan-Modena Napoli-Pro Vercelli e Juvetus-Cesena, partite amichevoli estive di preparazione alla nuova Serie A.

17:00 Diretta Milan-Modena (Amichevole) – Milan Tv, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite), Livenow.

Come ricorda il ‘Corriere dello Sport’ quest’oggi, alle ore 17, il Milan prenderà parte alla seconda amichevole pre stagione: a Milanello arriva il Modena. Nel match, che si svolgerà rigorosamente a porte chiuse, Stefano Pioli potrà contare su due giocatori in più. Il primo è Brahim Diaz, di ritorno dopo il prestito dello scorso anno, l’altro è Fodé Ballo-Touré, che si vedrà probabilmente nel secondo tempo. Si partirà ovviamente con il 4-2-3-1, ma non sono esclusi cambiamenti in corso d’opera.

Diretta Milan Modena sui canali digitali di Milan Tv, Sky Sport Calcio, Sky Sport (Canale 251 Satellite), Livenow. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

17:30 Diretta Napoli-Pro Vercelli (Amichevole) – Sky Sport Football, Canale 21.

Dopo il netto 12-0 contro la Bassa Anaunia nella prima uscita stagionale, il Napoli di Luciano Spalletti alle ore 17.30 sfida la Pro Vercelli nella seconda amichevole, l’ultimo del ritiro in Val di Sole. Aumenta la caratura tecnica degli avversari. Gli azzurri, infatti, si troveranno di fronte una formazione di Serie C che nella scorsa stagione ai play-off si è fermata contro il Sudtirol e che nell’allenamento congiunto di qualche giorno fa contro l’Inter ha perso per 4-0.

Diretta Napoli Pro Vercelli sui canali digitali di Sky Sport Football e Canale 21. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.

18:00 Diretta Juventus-Cesena (Amichevole) – Sky Sport Uno, Juventus Tv (Differita).

sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Primo test match per l’undici di Allegri alla Continassa. Assente Dybala, spazio ai tanti giovani presenti in ritiro. primo test match dei bianconeri della stagione 2021/2022 che andrà in scena alle ore 18:00 alla Continassa contro il Cesena. Allegri, per forza di cose, non potrà schierare la formazione ideale. Dybala, uno dei pochi campioni a non essere in vacanza, salterà l’amichevole a causa di un affaticamento muscolare patito nei giorni scorsi.

Diretta Juventus Cesena sui canali digitali di Sky Sport Uno. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:30 Shakhtar Donetsk-Inhulets (Premier League Ucraina) – Sportitalia.

20:30 Werder-Hannover (2 Bundesliga) – Sky Sport Football.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.