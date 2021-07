MILAN MODENA Streaming Gratis TV, dove vedere Amichevole Estiva con Cellulare Tablet e PC

Dove vedere Diretta Milan Modena Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 17:00 di oggi sabato 24 luglio 2021 si gioca Milan Modena, nel centro sportivo di Milanello, a Carnago in provincia di Varese. Così come accaduto per l’amichevole precedente, anche questa sarà chiusa al pubblico. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Milan Modena video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Milan Modena Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Altro confronto con una formazione di Serie C per Romagnoli e compagni, freschi di nuovi annunci sul mercato: sono ufficiali gli ingaggi di Giroud e Ballo-Touré, oltre al ritorno di Brahim Diaz in prestito biennale dal Real Madrid. Impegno stimolante contro una squadra che ha chiuso al quarto posto nel girone B della Serie C: la corsa verso la promozione dei ‘Canarini’ si è interrotta al primo turno della fase nazionale dei playoff per mano dell’Albinoleffe.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Daniel Maldini; Leão.

Allenatore Stefano Pioli.

MODENA (4-3-3): Gagno; Maggioni, Pergreffi, Baroni, Renzetti; Duca, Nelli, Di Paola; Mosti, Costantino, Marotta. Allenatore Tesser.

Milan Modena in Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Milan Modena in diretta tv su Milan TV, il canale tematico rossonero, reperibile sia su Sky che su DAZN. L’alternativa è quella di seguire il match proprio su Sky, ma ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro dalla Rai e nemmeno su DAZN.

Milan Modena Streaming alternativa a Rojadirecta

Milan Modena sarà disponibile in streaming live su Milan TV, disponibile sull’app DAZN, scaricabile su smartphone o tablet o disponibile collegandosi al sito da pc o notebook. Partita reperibile anche su Sky Go, con le stesse modalità. L’alternativa per seguire in diretta streaming Milan-Modena è quella di sintonizzarsi su LIVENow.com e acquistare il singolo evento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.