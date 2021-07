NAPOLI PRO VERCELLI Streaming Gratis TV, dove vedere Amichevole Estiva: Sky o Canale 21?

Dove vedere Diretta Napoli Pro Vercelli Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 17:30 di oggi sabato 24 luglio 2021 (mezzora dopo il fischio d’inizio di Milan Modena), il Napoli di Luciano Spalletti sfidano la squadra di Serie C del Pro Vercelli nel secondo test amichevole dopo il netto 12-0 contro la Bassa Anaunia nella prima uscita. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Napoli Pro Vercelli video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Napoli Pro Vercelli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Si gioca a Dimaro, la sede del ritiro della compagine partenopea, presso lo stadio di Carciato.Dopo il netto 12-0 contro la Bassa Anaunia nella prima uscita stagionale, il Napoli di Luciano Spalletti alle ore 17.30 sfida la Pro Vercelli nella seconda amichevole, l’ultimo del ritiro in Val di Sole. Aumenta la caratura tecnica degli avversari. Gli azzurri, infatti, si troveranno di fronte una formazione di Serie C che nella scorsa stagione ai play-off si è fermata contro il Sudtirol e che nell’allenamento congiunto di qualche giorno fa contro l’Inter ha perso per 4-0.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Masi, Auriletto, Carosso; Crialese, Awua, Emmanuello, Erradi, Clemente; Rolando, Comi.

Napoli Pro Vercelli in Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Napoli Pro Vercelli in diretta televisiva su Sky Sport Football (canale numero 203 del satellite) e da Canale 21. La partita non viene trasmessa in chiaro dalla Rai e nemmeno su DAZN. L’ingresso al campo sportivo di Carciato, come per la serata di presentazione in piazza a Dimaro, sarà permesso solo ai tifosi muniti di green pass o di tampone negativo al Covid-19, fino a un massimo di 700 spettatori, 50% della capienza totale dell’impianto.

Napoli Pro Vercelli Streaming alternativa a Rojadirecta

Napoli Pro Vercelli sarà disponibile in streaming gratis live per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW acquistando il singolo evento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.