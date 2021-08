NAPOLI PESCARA Streaming Gratis TV, dove vedere Amichevole Estiva: Sky o Canale 8?

Dove vedere Diretta Napoli Pescara Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 17:30 di oggi sabato 14 agosto 2021, il Napoli di Luciano Spalletti sfida il Pescara di Auteri in amichevole. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Napoli Pescara video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Napoli Pescara Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



L’ultima amichevole del ritiro vedrà gli azzurri confrontarsi con il Pescara allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Un ultimo test importante per capire le condizioni della rosa dopo lo stop di Zielinski e il lavoro personalizzato svolto da Manolas, Lozano e Mertens. Anche questa volta ci saranno spettatori sugli spalti, ma potranno entrare nell’impianto solo coloro che sono muniti di Green Pass.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti.

Pescara (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Drudi, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Frascatore; Galano, Bocic; Ferrari.

Napoli Pescara Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Allenatore Gaetano Auteri.

Napoli Pescara in diretta streaming sul sito di Canale 8 (canale 13 del telecomando), ovvero canaleotto.it, che attiva il servizio durante gli eventi live. Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Napoli Pescara Streaming alternativa Rojadirecta?

Napoli Pescara non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.