INTER DINAMO KIEV Streaming Gratis TV, dove vedere Amichevole Estiva: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter Dinamo Kiev Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 18:30 di oggi sabato 14 agosto 2021, l’Inter di Inzaghi sfida in amichevole la Dinamo Kiev di Lucescu. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Inter Dinamo Kiev video streaming gratis e diretta live tv.

Inter Dinamo Kiev, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 18:30 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida amichevole ultimo step per gli uomini di Simone Inzaghi prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A, con la prima giornata prevista per i nerazzurri contro il Genoa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Satriano, Pinamonti. Allenatore S Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Sidcley; Andrevskyi, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyi, De Pena; Ramirez.

Allenatore Lucescu.

Inter Dinamo Kiev in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 254 del satellite).

Inter Dinamo Kiev Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. Il match non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.