JUVENTUS ATALANTA Streaming Gratis TV, dove vedere Amichevole Estiva: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Atalanta Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 20:30 di oggi sabato 14 agosto 2021, la Juventus di Max Allegri sfida in amichevole allo Stadium di Torino, l’Atalanta di Gasperini. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Juventus Atalanta video streaming gratis e diretta live tv.

Ultima amichevole in programma per la Juve contro l’Atalanta (stasera alle 20:30), a una settimana dall’inizio del campionato. Sarà una buona occasione “innanzitutto per vedere le condizioni di alcuni, prima di tutti Dybala che rientrerà e anche la condizione generale della squadra, a che punto siamo”, spiega Max Allegri al canale del club. Allegri in conferenza stampa:

“Voglio vedere la condizione generale della squadra e a che punto siamo. E’ un test importante perché poi domenica 22 a Udine avremo una partita da tre punti e bisogna farsi trovare pronti. L’Atalanta è una realtà del campionato italiano, Gasperini sta dimostrando di essere un ottimo allenatore: è una squadra fisica, che corre e sa giocare a calcio. Ha fatto bene anche in Europa, quindi sarà una tra le candidate a vincere lo scudetto. Noi dovremo dare continuità ai risultati, perché sarà un campionato equilibrato: dobbiamo avere la voglia e il piglio di chi parte per vincere per arrivare a marzo a lottare per lo scudetto. Questo è poco ma sicuro”.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, McKennie; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Massimiliano Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Juventus Atalanta in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Juventus Atalanta Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. Il match non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.