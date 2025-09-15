Altra bufera Lookman, mai più in campo: ha chiuso definitivamente - Calcioin.it (screen Youtube)

Ademola Lookman ha chiuso definitivamente con il rettangolo verde. Dopo un’estate caldissima per lui, una nuova bufera si è abbattuta sul nigeriano.

L’estate di Ademola Lookman era iniziata con i migliori auspici, ma si è trasformata in un incubo calcistico. L’attaccante nigeriano sembrava a un passo dall’Inter, club che aveva fatto di lui uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco. La trattativa è stata lunga, logorante, fatta di rilanci e contropartite, con i nerazzurri milanesi pronti a spingersi fino a 45 milioni di euro più bonus. Dall’altra parte, però, la dirigenza dell’Atalanta non ha mai abbassato la richiesta iniziale di 50 milioni. Un braccio di ferro che si è protratto fino alle ultime ore di mercato senza esito, lasciando Lookman in una sorta di limbo. L’Inter, che aveva anche valutato alternative, ha dovuto rimandare i piani al futuro; l’attaccante, invece, si è ritrovato intrappolato in una situazione spiacevole. A peggiorare il tutto, un’uscita social del calciatore – un post lanciato come un messaggio di malcontento – ha incrinato ulteriormente il rapporto con l’ambiente bergamasco.

Da quel momento, la parabola di Lookman con la maglia nerazzurra si è fatta in salita. L’exploit delle passate stagioni sembra lontanissimo: l’esterno offensivo non è mai stato convocato in questo avvio di campionato e, a quanto pare, non lo sarà più fino a quando resterà sotto contratto con i bergamaschi. Intanto, le difficoltà dell’Inter, reduce dal clamoroso 4-3 subito in rimonta contro la Juventus, potrebbero riaprire scenari a gennaio, quando i milanesi potrebbero tentare un nuovo assalto. Ma il rischio per il giocatore è evidente: perdere ritmo partita, appeal internazionale e, soprattutto, fiducia.

Lookman ai margini, Juric: “Non devo pregare nessuno, qui servono valori”

A confermare la linea dura nei confronti del nigeriano è stato lo stesso tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, che non ha usato giri di parole in conferenza stampa: “Ca**o, noi siamo l’Atalanta, rappresentiamo una maglia, una città. Funziona al contrario, non è che devo pregare qualcuno. Lookman è un ragazzo onesto e un top player, ma restiamo convinti che l’Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani”. Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Per l’allenatore croato non si tratta solo di calcio, ma di identità, appartenenza e rispetto per i colori.

Si tratta di una situazione veramente spiacevole, bruttina – ha aggiunto Juric – quello che io sento è che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, lotta, umiltà, di sentire la maglia. Voglio altre cose, un’appartenenza diversa. Andremo avanti così. Pertanto fino a quando Lookman non cambierà atteggiamento o, più probabilmente, non cambierà squadra, non ci sarà spazio per lui. Una presa di posizione netta che conferma come la frattura sia insanabile. Da talento imprescindibile a corpo estraneo, il passo è stato breve: oggi il futuro del nigeriano sembra scritto, lontano da Bergamo. La sensazione è che a gennaio le strade si separeranno, e che la sua carriera dovrà ripartire altrove, probabilmente proprio da quell’Inter che lo aveva già corteggiato in estate.