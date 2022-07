LUGANO-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la partita Amichevole 2022 in Diretta Online

Dove vedere Lugano-Inter Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Lugano-Inter, valida per la Lugano Super Cup, si giocherà oggi martedì 12 luglio 2022 allo stadio Stadio comunale di Cornaredo a Lugano, in Svizzera. Calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Lugano-Inter video streaming live diretta tv.

La prima uscita stagionale dell’ Inter 2022-2023 (in campo nuovamente con Lukaku) è un classico dell’estate nerazzurra: a battezzare la nuova stagione dell’Inter di Simone Inzaghi sarà il Lugano, avversario affrontato in diverse occasioni anche nelle estati precedenti. L’anno scorso per esempio, la partita amichevole terminò 2-2 ai tempi regolamentari e se la aggiudicò l’Inter ai calci di rigore.

Le probabili formazioni:

LUGANO (4-3-3): Saipi; Durrer, Mai, Ziegler, Deprelà; Valenzuela, Doumbia, Sabbatini; Amoura, Celar, Selassie. Allenatore Croci-Torti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Gosens, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lukaku, Lautaro. llenatore Simone Inzaghi.

Lugano-Inter sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sportitalia in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre.

Lugano-Inter sarà disponibile in streaming live con dispositivi come tablet, pc e smartphone, anche sul sito della stessa emittente, ovvero quello di Sportitalia.it. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Altre forme per vedere Lugano-Inter streamin online? La partita sarà disponibile probabilmente sui canali ufficiali dell’Inter su Youtube e Facebook solamente per i tifosi nerazzurri al di fuori dell’Italia (ad eccezione della Svizzera).

