MILAN-Lemine Almenno Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere la partita Amichevole da Milanello

Dove vedere Milan-Lemine Almenno Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Milan-Lemine Almenno, prima amichevole dell’estate 2022 dei rossoneri di Pioli, è in programma a Milanello, centro sportivo e sede del ritiro estivo, oggi mercoledì 13 luglio 2022 con fischio d’inizio alle ore 17:.00. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Lemine Almenno video streaming live diretta tv.

Il Milan campione d’Italia in carica apre ufficialmente la stagione 2022/23 con un’amichevole che si giocherà a Milanello contro il Lemine Almenno, squadra che milita nel girone B Lombardia di Eccellenza. L’estate rossonera proseguirà con altre quattro amichevoli contro Colonia, Zalaegerszegi, Wolfsberger e Marsiglia, tutte nel mese di luglio.

La probabile formazione del Milan:

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Coubis, Gabbia, Kjaer, Nsiala; Pobega, Adli, Brescianini; Maldini, Rebic, Diaz. Allenatore Pioli.

Milan-Lemine Almenno sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati da Milan TV, canale tematico rossonero visibile anche su DAZN.

Milan-Lemine Almenno sarà disponibile in streaming live sul canale ufficiale YouTube del Milan, oppure con dispositivi come tablet, pc e smartphone, con l’app DAZN. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

