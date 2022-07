COLONIA-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA TV? Dove vedere la partita Amichevole Telekom Cup 2022

Dove vedere Colonia-Milan Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Il Milan sfida il Colonia nella Telekom Cup 2022 nel match che si giocherà sabato 16 luglio 2022 nel palcoscenico del RheinEnergieStadion di Colonia, con fischio d’inizio alle ore 19:00. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Colonia-Milan video streaming live diretta tv.

Diretta Colonia-Milan Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo la Telekom Cup, il Milan Campione d’Italia sarà impegnato sabato 23 luglio con gli ungheresi del Zalaegerszegi. Per quanto riguarda l’esordio in Serie A i ragazzi allenati da Pioli sfideranno l’Udinese nell’anticipo di sabato 13 agosto.

Colonia (4-2-3-1): Schwäbe; Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector; Özcan, Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Adli; Giroud.

Colonia-Milan in Diretta TV al posto di Rojadirecta



Colonia-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre).

Colonia-Milan Streaming alternativa a Rojadirecta Online

Colonia-Milan sarà disponibile in streaming live con il sito Sportitalia.com raggiungibile con dispositivi come tablet, pc e smartphone, oppure scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Alternative per vedere Colonia-Milan in diretta streaming gratis invece di Rojadirecta

Altre forme per vedere Colonia-Milan streamin online? La partita sarà disponibile probabilmente sui canali ufficiali del Milan su Youtube e Facebook. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.