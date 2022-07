INTER-MONACO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la partita Amichevole 2022 in Diretta Online

Dove vedere Inter-Monaco Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Seconda amichevole del precampionato per l’Inter di Inzaghi che scenderà sul campo dello stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, sabato 16 luglio 2022 alle ore 20:30. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Monaco video streaming live diretta tv.

Dopo l’esordio contro il Lugano, l’Inter di Simone Inzaghi riceve in Italia la visita della formazione francesce del Monaco di Philippe Clement. Questa sarà la prima di tre partite amichevoli che l’Inter affronterà con squadre francesi: dopo il Monaco, l’Inter sfiderà infatti il Lens il 23 luglio allo stadio “Bollaet-Delelis” e il Lione a Cesena sabato 30 luglio.

Le probabili formazioni di Inter-Monaco

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, De Vrij; Gosens, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lukaku, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1): Nubel; Aguilar, Disasi, Maripán, C.Henrique; Lemarechal, Fofana; Gelson Martins, Volland, Golovin; Musaba. Allenatore Philippe Clement.

Inter-Monaco sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sportitalia in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre.

Inter-Monaco sarà disponibile in streaming live con dispositivi come tablet, pc e smartphone, anche sul sito della stessa emittente, ovvero quello di Sportitalia.it, oppure ancora scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Altre forme per vedere Inter-Monaco streamin online? La partita sarà disponibile probabilmente sui canali ufficiali dell’Inter su Youtube e Facebook solamente per i tifosi nerazzurri al di fuori dell’Italia (ad eccezione della Svizzera).

