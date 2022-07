Sporting-Roma Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vederla Online Video: DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Sporting-Roma Streaming senza Rojadirecta. Questa sera alle ore 21 italiane di oggi martedì 19 luglio 2022, scende in campo la Roma di Josè Mourinho affronta in amichevole la squadra portoghese dello Sporting Lisbona allenata dal tecnico Ruben Amorim.Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sporting-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Paulo Dybala ha scelto il numero di maglia: ringrazia Totti ma prende la 21 che ha indossato anche alla Juventus. La Joya dopo il colloquio con Mourinho ha optato per prendere il suo numero: glielo lascia Matic.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho. Allenatore Ruben Amorim.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore Josè Mourinho.

Sporting-Roma in diretta tv con DAZN

Sporting-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN

Non sarà disponibile in Sporting-Roma alternativa Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Me o RojadirectaTV.