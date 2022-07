Tottenham-Roma Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la partita Amichevole: Facebook Live, Video Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Tottenham-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle 20:15 ITA di oggi sabato 30 luglio 2022 la Roma di José Mourinho affronta in Israele (si giocherà ad Haifa) il Tottenham di Antonio Conte. Partita valida per la I-Tech Cup. In campo anche Paulo Dybala: la prima volta che i tifosi giallorossi lo potranno vedere dal vivo. Chi avrà la meglio? Di seguito le informazioni per vedere Tottenham-Roma streaming gratis e diretta video tv.

La Roma ha perso 0-1 grazie a un gol di Botteghin per gli avversari. Mourinho sta testando gli schemi e la squadra in queste diverse uscite aspettando di completare la rosa con occasioni di mercato. Gli Spurs sono più avanti con la preparazione atletica rispetto ai giallorossi. La Premier League inizierà il 5 agosto e il Tottenham farà il suo esordio ufficiale il giorno dopo al New White Hart Lane di Londra contro il Southampton. Gli uomini di Conte hanno battuto il Rangers in amichevole per 2-1 a Glasgow: doppietta di Harry Kane e gol di Colak per gli scozzesi.

Tottenham (3-4-3): Lloris: Spence, Romero, Dier; Davinson Sanchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son. Allenatore Antonio Conte.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Veretout, Karsdorp; Zaniolo, Paulo Dybala; Abraham. Allenatore José Mourinho.

Tottenham-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La telecronaca di Dario Mastroianni, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

