INTER LIONE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Amichevole: Facebook Live, Video Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Lione Streaming senza Rojadirecta. Alle 20:30 ITA di oggi sabato 30 luglio 2022 l’Inter di Simone Inzaghi affronta all’Orogel Stadium di Cesena, in amichevole, il Lione del tecnico Peter Bosz. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Lione streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Lione Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Lione ha già svolto varie amichevoli: contro Bourg-Peronnas, Dinamo-Kiev, Anderlecht, Willem II e l’ultima la vittoria con il Feyenoord per 2-0. L’Inter non sta ottenendo grandi risultati in amichevole: il 2-2 col Monaco e il k.o. contro il Lens non destano preoccupazioni ma è il momento di cominciare a sterzare anche per ottenere qualche vittoria per il morale.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

Lione (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique; Paqueta, Lepenant, Reine-Adelaide; Martins, Lacazette, Toko Ekambi. Allenatore Peter Bosz.

Inter-Lione in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Marco Parolo. Si gioca 15 minuti dopo l’inizio di Tottenham-Roma.

Inter-Lione streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter-Lione non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, RojaMe TV, Rojadirecta En Vivo o RojadirectaTV.