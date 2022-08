INTER VILLARREAL Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Amichevole: Facebook Live, Video Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Villarreal Streaming senza Rojadirecta. Alle 20:30 ITA di oggi sabato 6 agosto 2022 l’Inter di Simone Inzaghi affronta l’ultima amichevole di precampionato, contro la squadra spagnola del Villarreal: partita in campo neutro allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara con fischio d’inizio alle ore 20:30 italiane. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Villarreal streaming gratis e diretta video tv.

Mancano poche ore all’ultimo step della pre-season, prima della sfida con il Lecce che aprirà la Serie A 2022/2023 dei nerazzurri (sabato 13 agosto ore 20:45, Stadio Via del Mare). Questa sera alle 20:30 i nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno il Villarreal nella quinta e ultima amichevole del precampionato. Il match contro la squadra spagnola, semifinalista nell’ultima Champions League, è in programma allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Barella, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Capoue, Parejo; Morales, Gerard Moreno, Dia. Allenatore Unai Emery Etxegoien.

Inter-Villarreal in diretta tv con INTERTV (visibile anche sulle piattaforme Sky o DAZN), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca di Roberto Scarpini. Si gioca un’ora dopo Napoli-Espanyol.

Inter-Villarreal streaming gratis per gli abbonati con INTERTV per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Streaming in differita disponibile sul sito e sull’applicazione di Sportitalia alle ore 00:30 di domenica 7 agosto.

Inter-Villarreal non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, RojaMe TV, Rojadirecta En Vivo o RojadirectaTV.