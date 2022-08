NAPOLI GIRONA Streaming Gratis TV, dove vedere la partita Amichevole: Facebook Live, Video Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli-Girona Streaming senza Rojadirecta, Amichevole. Alle ore 18:30 di oggi mercoledì 3 agosto 2022, il Napoli di Luciano Spalletti sfida la formazione del Girona, nella terza sfida amichevole allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Napoli-Girona video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Napoli-Girona Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Dopo l’amichevole contro il Maiorca, gli azzurri di Spalletti si apprestano a sfidare un’altra società di Liga spagnoal, il Girona. Si tratta di una formazione neopromossa tra le grandi grazie al successo in finale dei playoff sul Tenerife. La marcia d’avvicinamento del Napoli verso l’esordio in campionato, fissato per lunedì 15 agosto al Bentegodi contro il Verona, si concluderà sabato 6 agosto (fischio d’inizio alle ore 19:00 italiane) sempre a Castel di Sangro contro l’Espanyol.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Napoli-Girona Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Napoli-Girona in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà acquistabile in in modalità pay per view al costo di 9,99 euro sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi che comincerà alle 17:45. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 18:30 italiane di mercoledì 3 agosto 2022. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Napoli-Girona Streaming alternativa Rojadirecta?

Napoli-Girona Rojadirecta alternativa non è da prendere in considerazione in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. Perfettamente legale invece l’opzione della pagina Facebook del Napoli, sempre in Pay per View alla stessa cifra di € 9,99. Sconsigliamo l’uso del raccoglitore internet di links gratis “Rojadirecta Online TV“che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.