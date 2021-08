BAYERN MONACO NAPOLI Streaming Gratis TV, dove vedere Amichevole Estiva: Sky Online o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Bayern Monaco Napoli Streaming senza Rojadirecta, Amichevole calcio d’estate. Alle ore 16:30 italiane di oggi sabato 31 luglio 2021 il Napoli di Luciano Spalletti sfida il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann nell’amichevole di lusso in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire Bayern Monaco Napoli video streaming gratis e diretta live tv.

Diretta Bayern Monaco Napoli Streaming, probabili formazioni



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Sarr, Upamecano, Nianzou, Stanisic; Cuisance, Goretzka; Sieb, Müller, Richards; Lewandowski.

Allenatore Julian Nagelsmann.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. Allenatore Luciano Spalletti.

Bayern Monaco Napoli in Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Bayern Monaco Napoli in diretta televisiva su Sky Primafila (Canale 251 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro dalla Rai e nemmeno su DAZN.

Bayern Monaco Napoli Streaming alternativa a Rojadirecta

Bayern Monaco Napoli sarà disponibile in streaming live su Sky Go, gratis per gli abbonati. L’alternativa per seguire in diretta streaming Bayern Monaco Napoli è quella di sintonizzarsi su Now e acquistare il singolo evento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.