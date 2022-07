JUVENTUS-CHIVAS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online Amichevole Estate: Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Juventus-Chivas Streaming senza Rojadirecta. Alle 5 del mattino presto di sabato 23 luglio 2022 la Vecchia Signora del tecnico Max Allegri fa il suo esordio a Las Vegas nel “Soccer Champions Tour“, una tournée nella quale i Bianconeri affronteranno anche Real Madrid e Barcellona. Avversari di questo primo incontro il Chivas Deportivo Guadalajara, formazione messicana allenata dal tecnico Ricardo Cadena, e che hanno già alcune partite sulle gambe visto che in Messico è già cominciato il campionato locale. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Chivas streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Juventus-Chivas Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Vale la pena ricordare che il Chivas aveva già affrontato in un’occasione la Juventus, visto che nel luglio del 2011 si erano incontrati in North Carolina (Carter-Finley Stadium, Raleigh, NC, USA) in occasione dell’ICC 2011 (International Champions Cup): il risultato finale fu 1-0 per la Juve con gol di Fabio Quagliarella al 18′. Queste le probabili formazioni che scenderanno sul campo dell’Allegiant Stadium, impianto di Paradise, Nevada.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Pogba, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

Chivas Guadalajara (4-4-2): Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas; Cristian Calderón, Fernando Feltrán, Fernando González, José González; Roberto Alvarado, Alexis Vega. Allenatore Ricardo Cadena.

Juventus-Chivas Diretta al posto di Rojadirecta TV?



Juventus-Chivas in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Juventus-Chivas Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Rojadirecta Juventus-Chivas Streaming, alternativa?

Juventus-Chivas non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Roja Me, Rojadirecta En Vivo o RojadirectaTV.