BARCELLONA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Online Amichevole Estate: Sky LIVE o VIDEO Dazn?

Dove vedere Diretta Barcellona-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle 2:30 del mattino presto di mercoledì 27 luglio 2022 la Vecchia Signora del tecnico Max Allegri sfiderà il grande Barcellona nel “Soccer Champions Tour“, una tournée nella quale i Bianconeri hanno già giocato contro il Chivas (esordio vincente 2-0) e che poi giocheranno anche contro Real Madrid.

Test di primissimo livello quindi, nel cuore della notte italiana, per la nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Al Cotton Bowl di Dallas, Texas, i bianconeri affrontano il Barcellona, protagonista del mercato estivo con gli acquisti di Kessié, Lewandowski, Raphinha e Christensen. Un ottimo modo per vedere la condizione atletica dei giocatori. Chi avrà la meglio? Di seguito le informazioni per vedere Barcellona-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Barcellona-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Barcellona è reduce dall’1-0 nel Clásico contro il Real Madrid: a decidere è stata una rete di Raphinha, appena arrivato dal Leeds United. Purtroppo, nelle file della Juventus non ci sarà Pogba perchè infortunato.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati. Allenatore Xavi

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

Barcellona-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Barcellona-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).

Barcellona-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, RojaMe TV, Rojadirecta En Vivo o RojadirectaTV.