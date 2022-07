F1: l’errore di Leclerc in Francia costa caro alla Ferrari, per i bookie il mondiale è sempre più lontano

DIRETTA FORMULA 1 – Il testacoda che ha portato la Ferrari contro le barriere e il successivo ritiro in Francia complicano le cose per Charles Leclerc nella corsa al titolo piloti di Formula 1. Una vittoria, infatti, avrebbe permesso al pilota della Rossa di avvicinare il primo posto nel mondiale mentre con il suo ritiro e il successo di Max Verstappen il mondiale sembra aver preso la strada della Red Bull.

Max Verstappen, infatti, può ora amministrare 63 punti di vantaggio sul monegasco con la quota per il successo finale che va dall’1,15 di 888sport.it all’1,20 di Snai. In salita, invece, la strada per Leclerc, per cui la rimonta oscilla tra 4,50 e 4,75. Quasi fuori dai giochi gli altri piloti, con Lewis Hamilton visto tra 33 e 34.

Anche sul fronte costruttori, come riporta Agipronews, la classifica sorride nettamente alla Red Bull, in quota 1,20, contro una Ferrari in netto ritardo con una valore compresa tra 4 e 5 volte la posta per la rimonta quasi impossibile. [RED/Agipro]