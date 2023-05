Red Bull domina il GP di Baku: Perez vince, Verstappen favorito per il titolo

La quarta tappa della stagione di Formula 1, il Gran Premio di Baku, ha visto Red Bull dominare ancora una volta. Sergio Perez ha vinto la gara, mentre Max Verstappen ha raggiunto il secondo posto. Le speranze di Charles Leclerc, partito in pole position, sono state deluse, ma ha comunque ottenuto il primo podio dell’anno.

I betting analyst sostengono che il campione in carica, Verstappen, sia il favorito per vincere il campionato, con una quota di 1,12. Il trionfo del compagno di scuderia Perez, invece, ha una probabilità inferiore, con le quote di 8 e 9 rispettivamente su 888sport e William Hill. Lewis Hamilton e Fernando Alonso seguono a quota 29. Mentre il titolo di Leclerc, della Ferrari, paga 51 volte la posta.

La Red Bull guida la classifica dei costruttori con 180 punti, seguita dall’Aston Martin a quota 87 su 888. La vittoria di Red Bull ha una probabilità di 1,02, mentre Aston Martin e Mercedes sono proposte a 34. La Ferrari rimane distante, a 51 volte la posta.