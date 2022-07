Casa Juve: Massimiliano Allegri insiste con Alvaro Morata

DIRETTA JUVE – L’immediato futuro di Alvaro Morata (29 anni) rimane un vero sconosciuto. Inoltre, tale gestione rappresenta una patata bollente sulla road map dell’Atletico Madrid per l’anno accademico 2022-2023. Dopo il suo trasferimento al Juventus la squadra piemontese non ha esercitato l’opzione di acquisto.

Segui dopo questo annuncio

Pertanto, l’attaccante ha davanti a sé un curioso dilemma per il resto di questa sessione di mercato estiva. Vale a dire, l’overbooking offensivo gestito da Diego Pablo Simeone può lasciare l’internazionale con la Nazionale spagnola senza posto. Dall’Italia, però, assicurano che la Juventus tornerà in campo per riportarselo a casa.

Morata torna alla Juventus a Torino

Secondo le informazioni rilasciate da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri desidera reclutare nuovamente Morata per farlo tornare a giocare con la Vecchia Signora. Senza andare oltre, il bianconeri cercheranno di ottenere un altro prestito dall’ex attaccante di Real Madrid e Chelsea. Una mossa che può essere sobbollita.

C’è anche la speculazione con un’offensiva di 20 milioni di euro, tutto questo per ottenere il pass in proprietà di Alvaro. Questa telenovela è destinata ad essere una delle più intense dell’estate, dal momento che Atleti non garantisce al calciatore un posto fisso nel cast del Cholo. Una questione di cui la Juventus intende beneficiarsi per riportare Morata a Torino.