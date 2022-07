Calciomercato Juventus: avanti tutta con Roberto Firmino

DIRETTA JUVE – Massimiliano Allegri sa che ha bisogno di rafforzare il suo progetto della sua nuova Juventus per portarla a lottare ancora per i titoli durante le prossime campagne. Ecco perché il bianconeri dovranno fare una nuova mossa in questo mercato estivo, soprattutto per competere al meglio in Serie A ma anche nel Vecchio Continente.

Sulla base delle informazioni fornite da The Mirror la Vecchia Signora sta insistendo per l’acquisizione di Roberto Firmino (30 anni). Ariete del Liverpool, è stato relegato in secondo piano nella rosa del Merseyside. Tutto questo, ovviamente, grazie alla grande potenza offensiva di cui gode il suo allenatore Jürgen Klopp.

Un’offerta da 23,5 milioni di euro

Si parla infatti già di una prima proposta che arriva fino a 23,5 milioni di euro. Il rapporto di Firmino con i Reds scade nel 2023, mentre la società bianconera è disposta a fare uno sforzo per il playmaker brasiliano. Anche così, la palla resta sul tetto del Liverpool.

Quelli di Klopp si sono brillantemente rafforzati in attacco, una questione che potrebbe spingere l’ex giocatore dell’Hoffenheim a imboccare la porta di uscita di Anfield. Per quanto riguarda la Juventus, deve completare sostuire il passaggio di Paulo Dybala (28 anni) passato alla Roma. E la sua intenzione è di farlo proprio con Roberto Firmino.