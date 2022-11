La tabella di marcia della Juventus con Moise Kean

Lontana da un Napoli che resta inraggiungibile in Serie A 2022-2023, la Juventus, oggi impegnata a Verona, continua nel processo di ricostruzione in un’ottica di più lungo termine rispetto a molte rivali. Almeno questo è quanto trapelano informazioni e media diversi sui piani della squadra piemontese.

Per ora circolano nomi di obiettivi chiari che mantengono all’interno della rosa bianconera. Pertanto, il club transalpino ha deciso di fare una mossa, pensando principalmente a possibili rinforzi per un futuro non troppo lontano. Quindi, nella sua lista della spesa circolano nomi diversi.

Secondo le informazioni raccolte da SportMediaset, una delle questioni che la rosa di Massimiliano Allegri vuole avviare è quella di decidere il futuro di Moise Kean (22 anni). L’attaccante, in prestito dall’Everton, è alla sua seconda stagione in prestito alla Juventus, dove ha segnato due gol in 16 partite.

Non è previsto un cambio di scenario per l’attaccante a gennaio, quindi il futuro del cannoniere sarà deciso in un incontro che inizierà a marzo. In quel preciso momento la Vecchia Signora dovrà prendere quella determinazione in base alle prestazioni che il buon vecchio Kean può offrire fino a quella data.