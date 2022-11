VERONA JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match Online con PC Tablet Cellulare

Dove vedere Diretta Verona-Juventus Streaming senza Rojadirecta: quando e dove si gioca. Partita valida per la 14a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi giovedì 10 novembre 2022 allo stadio Bentegodi con calcio d’inizio alle ore 18:30 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

Penultima gara prima della sosta per la Juventus che fa visita al Verona nel turno infrasettimanale di Serie A con l'obiettivo di continuare la risalita in classifica. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Verona-Juventus, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Verona-Juventus Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Verona ha vinto tre delle ultime cinque gare interne di Serie A disputate contro la Juventus (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 (5N, 4P). in generale i gialloblù hanno battuto 12 volte i bianconeri in casa nel massimo campionato, contro nessuna squadra hanno ottenuto più vittorie.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Veloso, Tameze, Doig; Lasagna, Henry. Allenatore Bocchetti. Squalificati: Magnani. Indisponibili: Coppola, Hrustic, Ilic, Piccoli, Faraoni.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Moise Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Aké, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic, Chiesa.

Arbitro: Marco Di Bello, della Sezione AIA di Brindisi.

Verona-Juventus in TV



Verona-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Partita che si potrà vedere anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) e Sky Sport 4K.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Verona-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Telecronaca di Verona-Juventus affidata su DAZN a Riccardo Mancini e Dario Marcolin (al commento tecnico). Su Sky invece i telecronisti saranno Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette gare di Serie A disputate di giovedì (2N, 4P): 3-1 v Cagliari il 18 dicembre 2014.

Verona-Juventus Streaming



Verona-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky GO, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Il Verona ha perso otto gare di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia. Gli scaligeri hanno inoltre per la prima volta registrato 10 sconfitte nelle prime 13 partite di una singola stagione di Serie A.

Sul sito del TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha vinto con il punteggio di 1-0 entrambe le ultime due trasferte di Serie A; in campionato i bianconeri non ottengono tre successi esterni consecutivi senza subire gol da novembre-dicembre 2018.