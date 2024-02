VERONA JUVENTUS Streaming TV, dove vedere Gratis Online con Cellulare PC Tablet

Dove vedere Diretta Verona-Juventus Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida per la 25a giornata di Serie A 2023/24 che si gioca oggi sabato 17 febbraio 2024 allo stadio Bentegodi con calcio d’inizio alle ore 18:00 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come.

L’Hellas Verona, in lotta per non retrocedere, affronta la Juventus, attualmente al secondo posto, con risultati leggermente migliori nelle ultime tre partite. La Juventus ha subito due sconfitte nelle ultime partite, mentre il Verona è in fondo alla classifica, con solo una vittoria nelle ultime sei partite.

Massimiliano Allegri ha pareggiato il record di Marcello Lippi nella guida della Juventus, ma la squadra ha subito una sconfitta che potrebbe mettere fine alle speranze di vincere il titolo. Allegri ha ammesso che la situazione è complicata, con solo un gol segnato nelle ultime tre partite. La Juventus ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti senza subire gol. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Verona-Juventus gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Verona-Juventus probabili formazioni fantacalcio



Baroni schiera Suslov sulla trequarti insieme a Folorunsho e Lazovic, mentre Swiderski è recuperato in attacco. Cabal è preferito a Vinagre come terzino sinistro. Allegri deve fare i conti con la squalifica di Bremer e schiera Rugani al centro della difesa. Vlahovic gioca, con Yildiz o Chiesa al suo fianco. Weah-Kostic sono in ballottaggio sulle fasce e Cambiaso è confermato in campo.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Swiderski. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Chiesa, Perilli, Coppola, Vinagre, Centonze, Charlys, Dani Silva, Belahayane, Tavsan, Mitrovic, Henry, Bonazzoli, Noslin. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cruz.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Scaglia, Djalò, Alex Sandro, Nonge, Nicolussi Caviglia, Miretti, Weah, Alcaraz, Iling Jr, Chiesa, Milik. Squalificati: Bremer, Fagioli, Pogba. Indisponibili: Perin, Kean.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Lo Cicero-Moro. Quarto Uomo: Manganiello. VAR: Guida. Assistente VAR: Doveri.

Verona-Juventus in TV



Verona-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La coppia di telecronisti a cui DAZN ha affidato il compito di raccontare Verona-Juventus sarà formata da Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Verona-Juventus anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. La Juventus ha vinto la maggior parte delle ultime partite contro squadre in bassa classifica, ma ha pareggiato l’ultima contro l’Empoli.

Verona-Juventus Streaming Gratis in Italiano



Verona-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), dunque utilizzando dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet: in questo caso si potrà accedere anche al sito ufficiale della piattaforma, con l’alternativa dell’utilizzo dell’app. A pagamento per tutti con NOW. Il Verona ha mantenuto la sua imbattibilità in casa contro la Juventus in Serie A, tranne in una partita che si è tenuta il 10 novembre 2022, in cui ha perso per 0-1. La squadra non ha mai subito due sconfitte consecutive contro i bianconeri giocando in casa. Sui siti sportivi come TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Verona-Juventus Streaming alternativa Roja Live?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Verona-Juventus Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. Solo l’Inter ha subito meno gol della Juventus in trasferta, mentre solo l’Empoli ha segnato meno gol dell’Hellas Verona in casa. Inoltre, solo l’Inter ha segnato più gol della Juventus con cross, mentre nessuna squadra ha subito più gol dell’Hellas Verona su cross, insieme a Roma e Salernitana.