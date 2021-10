VERONA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Verona-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 di oggi sabato 30 ottobre 2021, la Juventus di Massimiliano Allegri farà visita al Verona dell’ex Igor Tudor. Il match si gioca allo stadio Bentegodi ed è valido per la 11a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Verona-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Massimiliano Allegri sa che il momento è complicato e al tempo stesso che non sarà facile ripartire visto il calcio espresso dai prossimi avversari, il Verona guidato dall’ex Igor Tudor. I bianconeri però al Bentegodi non possono sbagliare:

“Ci sono momenti nella vita – ha detto il tecnico bianconero – in cui non si può né sempre vincere né sempre perdere. Noi siamo in un momento in cui bisogna stare in silenzio, lavorare, cercare di fare risultati migliori, migliorare alcune situazioni. Il calcio è bello perché dopo la partita parlano tutti. È molto semplice, se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi purtroppo… In questo momento dobbiamo riuscire a diventare dei bravi ragazzi”.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, Casale, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Ceccherini, Sutalo, Bessa, Hongla, Ilic, Lasagna, Kalinic. Indisponibili: Frabotta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, De Ligt, Pellegrini, McKennie, Bernardeschi, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge. Indisponibili: Chiesa, De Sciglio, Kean, Ramsey. Squalificati: -. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Margani e Scatragli. Quarto uomo: Cosso. Var: Valeri. Assistente Var: Valeriani.

Verona-Juventus in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Allegri (Juve): “In questo momento non serve dare spiegazioni o parlare, ma soltanto stare in silenzio e lavorare per fare risultati migliori. Parlerò alla squadra e analizzeremo gli errori, dobbiamo capire i momenti della partita. Dobbiamo avere più paura, ma nel senso che grazie a quella alzi l’attenzione e dobbiamo farlo già da Verona”.

“Serve sempre lo stesso atteggiamento, che giochi contro il Real Madrid o contro le squadre di medio o bassa classifica. Non possiamo permetterci di abbassare la tensione quando siamo in fase difensiva”, ha ammesso l’allenatore della Juve ai microfoni di Juventus TV.

Verona-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.