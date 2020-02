VERONA JUVENTUS Live Streaming Gratis Link, dove vederla in Diretta TV: DAZN o Sky?

Dove vedere Diretta Verona Juventus Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A Turno 23, quarta giornata del girone di ritorno.

Alle ore 20:45 italiane di domenica 2 febbraio 2020, si gioca Verona Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 23a giornata di Serie A di calcio italiano.

Verona Juventus Streaming, presentazione match.

I gialloblù (decimi in classifica con 31 punti) sono protagonisti fin qui di un campionato ben al di sopra delle aspettative, e con una vittoria oggi potrebbero conquistare una clamorosa sesta posizione di classifica. I bianconeri (primi in classifica con 54 punti, 3 in più dell’Inter e 4 in più della Lazio) arrivano dal 3-0 interno con la Fiorentina e cercano i 3 punti per mantenere salda la prima posizione in graduatoria davanti alle più immediate inseguitrici, che sono Inter e Lazio.

Verona Juventus Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Verona Juventus viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Juventus ancora imbattuta in casa, unica squadra della Serie A oltre alla Lazio: 9 vittorie ed 1 pareggio di fronte ai propri tifosi per i campioni d’Italia in carica. Fiorentina imbattuta in campionato sotto la guida di mister Iachini: 2 vittorie e 2 pareggi il bilancio dell’ex centrocampista viola da quando siede sulla panchina lasciata libera da Vincenzo Montella.

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Verona Juventus, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore Juric. Indisponibili: Salcedo. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Demiral, Danilo. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Verona Juventus in diretta live streaming gratis, no rojadirecta.

Altre forme per vedere Verona Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Verona Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.