TORINO SAMPDORIA Streaming Gratis info Rojadirecta, dove vederla: Sky o DAZN? Diretta con Cellulare Tablet PC, Canale TV e Formazioni

Dove vedere Diretta Torino Sampdoria Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: partita Serie A Turno 23, 4a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 18:00 italiane di sabato 8 febbraio 2020, si gioca Torino Sampdoria in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 23a giornata di Serie A di calcio italiano.

Torino Sampdoria Streaming, presentazione match.

Arbitro Valeri. Torino Sampdoria si sfidano alle ore 18 del sabato in un match fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe le compagini. I granata vengono dalla disfatta di Lecce, e vedono questa sera l’esordio sulla panchina del nuovo tecnico Salvatore Longo. Periodo complicato anche per i blucerchiati, reduci dalla scoppola interna subita per mano del Napoli nel posticipo di lunedì scorso e fermi a quota 20 in classifica, a +4 dalla terzultima posizione occupata dal Genoa.

Torino Sampdoria Streming e Diretta TV.

Torino Sampdoria viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Periodo nero per i granata, reduci da 3 sconfitte consecutive con Sassuolo, Atalanta e Lecce: 1 solo gol messo a segno e ben 13 subiti nell’arco di queste 3 partite; blucerchiati corsari solo 2 volte nel campionato in corso, il 4 novembre a Ferrara contro la SPAL e nel derby del 14 dicembre scorso: nelle altre 8 trasferte, 1 solo pareggio e ben 7 sconfitte.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Torino Sampdoria, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Indisponibili: Zaza, Ansaldi, Baselli. Squalificati: nessuno.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Ramirez, Linetty, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Indisponibili: Ferrari, Depaoli. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Torino Sampdoria in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Torino Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Torino Sampdoria potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.