Info ROJADIRECTA Verona-Juventus, Fiorentina-Atalanta, Torino-Sampdoria, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta live streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi sabato 8 febbraio 2020, dove spiccano Verona-Juventus, Fiorentina-Atalanta, Torino-Sampdoria, anticipi della 23a giornata di Serie A.

11:00 Roma-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Inter-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Levante-Leganes (Liga) – DAZN

13:30 Everton-Crystal Palace (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

14:30 Atalanta-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Diretta Fiorentina-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Una sola vittoria per la Fiorentina negli ultimi 7 incontri giocati in Serie A, a fronte di 3 pareggi ed altrettante sconfitte; i bergamaschi possono contare su un rendimento eccellente in trasferta, dove hanno conquistato ben 22 punti su un totale di 39, perdendo solo in occasione della trasferta di Bologna il 15 dicembre scorso.

Diretta Fiorentina Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Crotone-Cremonese (Serie B) – DAZN

15:00 Cittadella-Empoli (Serie B) – DAZN

15:00 Venezia-Frosinone (Serie B) – DAZN

15:00 Pordenone-Livorno (Serie B) – DAZN

15:30 Schalke 04-Paderborn (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Getafe-Valencia (Liga) – DAZN

16:30 Chievo-Bologna (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita)

17:30 Marsiglia-Tolosa (Ligue 1) – DAZN.

18:00 Diretta Torino-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Periodo nero per i granata, reduci da 3 sconfitte consecutive con Sassuolo, Atalanta e Lecce: 1 solo gol messo a segno e ben 13 subiti nell’arco di queste 3 partite; blucerchiati corsari solo 2 volte nel campionato in corso, il 4 novembre a Ferrara contro la SPAL e nel derby del 14 dicembre scorso: nelle altre 8 trasferte, 1 solo pareggio e ben 7 sconfitte.

Diretta Torino Sampdoria sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Perugia-Spezia (Serie B) – DAZN

18:30 Brighton-Watford (Premier League) – Sky Sport Football

18:30 Bayer L-Borussia D (Bundesliga) – Sky Sport Uno

18:30 Valladolid-Villarreal (Liga) – DAZN

18:30 Sampdoria-Pescara (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita)

20:00 Rennes-Brest (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Diretta Verona-Juventus (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Non porta affatto bene alla Juventus giocare al Bentegodi contro il Verona, lo dice la storia: su 28 precedenti, gli scaligeri si possono addirittura fregiare di un vantaggio nel numero di vittorie, 10 contro 8; 10 anche i nulla di fatto. Per la Juventus quest’anno 7 vittorie su 11 trasferte fin qui giocate.

Diretta Verona Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Pro Vercelli-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Fano-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Rieti-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Atletico Madrid-Granada (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.