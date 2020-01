Info ROJADIRECTA Juventus-Udinese Milan-SPAL Fiorentina-Atalanta (Coppa Italia), dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi mercoledì 15 gennaio 2020, dove spiccano Juventus-Udinese Milan-SPAL e Fiorentina-Atalanta (Coppa Italia).

15:00 Diretta Fiorentina-Atalanta (Coppa Italia) – RAI Due.

L’allenatore nerazzurro alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Priorità al campionato e alla Champions, ma anche questa competizione è un obiettivo”. Sulla formazione: “Caldara è convocato, può giocare dall’inizio o a gara in corso”. L’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini alla vigilia della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro l’Atalanta al Franchi: “Alla Coppa Italia teniamo molto e grazie alla ritrovata vittoria in campionato contro la Spal c’è più serenità, ma io non faccio miracoli. L’Atalanta è una squadra molto forte e per come ha saputo accorciare le distanze con le big è un esempio da prendere. Non cerco alibi e non mi piace parlare di certe cose però nel sorteggio siamo stati sfortunati”.

Diretta Fiorentina Atalanta in chiaro sui canali digitali di Rai Due. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:00 Diretta Milan-SPAL (Coppa Italia) – RAI Due.

L’allenatore rossonero ha presentato la sfida di Coppa Italia con la Spal in conferenza stampa: “Non saranno importanti i singoli, ma lo spirito di squadra.

Siamo migliori di quello che abbiamo mostrato finora”.

20:45 Diretta Juventus-Udinese (Coppa Italia) – RAI Uno.

La Juventus di Maurizio Sarri chiede strada all’Udinese di Luca Gotti, avversaria della Vecchia Signora negli ottavi di finale di Coppa Italia. I piemontesi fanno in questa gara il loro esordio stagionale nella competizione, mentre i friulani hanno conquistato il diritto di affrontare i Campioni d’Italia eliminando prima il Südtirol nel Terzo turno (3-1), quindi il Bologna (4-0) nel Quarto turno.

20:45 Manchester United-Wolverhampton (FA Cup) – DAZN.

21:00 Monaco-PSG (Ligue 1) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.